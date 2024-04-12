Пантелеймонова Параскева
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смерти28.06.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: Егоров Пантелеймон
Мать: Екимова Дарья
Бракосочетание
13.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1881 ст.
Дочь: Прокопьева Александра
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Прокопьев Протасий
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Прокопьева Татьяна
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)
Рождение ребёнка
10.10.1887 ст.
Дочь: Прокопьева Анастасия
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)
Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.
Сын: Прокопьев Георгий
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)
Рождение ребёнка
09.12.1902 ст.
Дочь: Прокопьева Анна
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)
Смерть
28.06.1903 ст.
от горячки