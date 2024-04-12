Пантелеймонова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеймонова Параскева

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

28.06.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Егоров Пантелеймон

Мать: Екимова Дарья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
13.02.1880 ст.

Муж: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)

Рождение ребёнка
14.04.1881 ст.

Дочь: Прокопьева Александра

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Прокопьев Протасий

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Прокопьева Татьяна

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.10.1887 ст.

Дочь: Прокопьева Анастасия

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.

Сын: Прокопьев Георгий

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.12.1902 ст.

Дочь: Прокопьева Анна

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий (Сумеркин)

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
28.06.1903 ст.
от горячки
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