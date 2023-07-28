(Карпов) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпов Иван Федорович
Мать: Карпова (Морозова) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бороздинский Александр Борисович
Отец ребёнка: Бороздинский Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гамбарова (Гамбарова) Елена Борисовна
Отец ребёнка: Бороздинский Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бороздинский Борис