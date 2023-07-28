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(Карпов) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Иван Федорович

Мать: Карпова (Морозова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бороздинский Александр Борисович

Отец ребёнка: Бороздинский Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамбарова (Гамбарова) Елена Борисовна

Отец ребёнка: Бороздинский Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бороздинский Борис

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