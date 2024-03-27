Салахова (Сарибжанова) Хасяна
Место рожденияд. Овечий Овраг
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1956
с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
15.02.1958
с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
28.01.1962
с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно