Мальцева Устинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Устинья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Парасковья Афонасьевна

Отец ребёнка: Мальцев Афонасий Ксенифонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Михаил Афонасьевич

Отец ребёнка: Мальцев Афонасий Ксенифонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Николай Афонасьевич

Отец ребёнка: Мальцев Афонасий Ксенифонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Иван Афонасьевич

Отец ребёнка: Мальцев Афонасий Ксенифонтович

Смерть
Неизвестно

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