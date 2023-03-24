Новокшонова (Бессолицына) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовокшонова (Бессолицына) Наталья Викторовна

Новокшонова (Бессолицына) Наталья Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1977

Отец: Бессолицын Виктор Васильевич

Мать: Бессолицына Александра Афонасьевна

Рождение ребёнка
19.05.2004

Сын: Новокшонов(бздюлев) Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Новокшонов(бздюлев) Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
14.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшонов(бздюлев) Дмитрий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close