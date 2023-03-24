Новокшонова (Бессолицына) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1977
Рождение ребёнка
19.05.2004
Сын: Новокшонов(бздюлев) Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Новокшонов(бздюлев) Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
14.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новокшонов(бздюлев) Дмитрий Павлович
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область