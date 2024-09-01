Гуревич Исаак (Ицка) Донович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуревич Любовь Исаковна
Мать ребёнка: Гуревич неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуревич неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуревич Бейля Ароновна
Рождение ребёнка
08.05.1889
Дочь: Каганович (Гуревич) Паша Исаковна
Мать ребёнка: Гуревич неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Гуревич Фрада Исаковна
Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гуревич Ида Исаковна
Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гуревич Дон Исакович
Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Гуревич Эстер Исаковна
Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рагинская (Гуревич) Перла Исаковна
Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна
Смерть
Неизвестно