Гуревич Исаак (Ицка) Донович 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуревич Исаак (Ицка) Донович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуревич Любовь Исаковна

Мать ребёнка: Гуревич неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуревич неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуревич Бейля Ароновна

Рождение ребёнка
08.05.1889

Дочь: Каганович (Гуревич) Паша Исаковна

Мать ребёнка: Гуревич неизвестно

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Гуревич Фрада Исаковна

Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гуревич Ида Исаковна

Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гуревич Дон Исакович

Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гуревич Эстер Исаковна

Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гуревич Арон Исакович

Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рагинская (Гуревич) Перла Исаковна

Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Гуревич Евсей Исакович

Мать ребёнка: Гуревич Бейля Ароновна

Смерть
Неизвестно

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