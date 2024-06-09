Агентов Никанор (Никандр) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1862 ст.
Сын: Агентов Платон Никанорович (Никандрович)
Мать ребёнка: не указана
Ведомости об успеваемости и поведении учеников ВДС 1881/1882 Фонд 466, оп. 1, д. 815 ГАВО
Смерть
Неизвестно