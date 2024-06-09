Агентов Никанор (Никандр) Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАгентов Никанор (Никандр) Алексеевич

Агентов Никанор (Никандр) Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1862 ст.

Сын: Агентов Платон Никанорович (Никандрович)

Мать ребёнка: не указана

Ведомости об успеваемости и поведении учеников ВДС 1881/1882 Фонд 466, оп. 1, д. 815 ГАВО
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.