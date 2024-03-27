(Мардеева) Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мардеева) Сания

(Мардеева) Сания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Мардеев Маряк

Мать: Мардеева Сария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close