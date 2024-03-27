Богданов Шагида Файзулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Шагида Файзулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1902

Сын: Богданов Салахетдин Мифтахетдинов

Отец ребёнка: Богданов Мифтахитдин Фаттахетдинович

Рождение ребёнка
12.05.1908

Сын: Богданов Шамсетдин Мифтахетдинов

Отец ребёнка: Богданов Мифтахитдин Фаттахетдинович

Рождение ребёнка
21.07.1915

Сын: Богданов Ахкаметдин Мифтахетдинов

Отец ребёнка: Богданов Мифтахитдин Фаттахетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Мифтахитдин Фаттахетдинович

Смерть
Неизвестно
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