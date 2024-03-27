Богданов Шагида Файзулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1902
Сын: Богданов Салахетдин Мифтахетдинов
Отец ребёнка: Богданов Мифтахитдин Фаттахетдинович
Рождение ребёнка
12.05.1908
Сын: Богданов Шамсетдин Мифтахетдинов
Отец ребёнка: Богданов Мифтахитдин Фаттахетдинович
Рождение ребёнка
21.07.1915
Сын: Богданов Ахкаметдин Мифтахетдинов
Отец ребёнка: Богданов Мифтахитдин Фаттахетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно