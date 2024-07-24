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Сысоев Трофим Вуколович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысоев Вукол

Мать: Сысоева Степанида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сысоева) Марья Васильевна

Рождение ребёнка
13.07.1862

Сын: Сысоев Илья

Мать ребёнка: (Сысоева) Марья Васильевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.09.1865

Сын: Сысоев Иоанн

Мать ребёнка: (Сысоева) Марья Васильевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1867

Дочь: (Сысоева) Анастасия

Мать ребёнка: (Сысоева) Марья Васильевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.02.1870

Дочь: (Сысоева) Анна

Мать ребёнка: (Сысоева) Марья Васильевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.05.1873

Дочь: (Сысоева) Анна

Мать ребёнка: (Сысоева) Марья Васильевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.06.1875

Сын: Сысоев Тихон

Мать ребёнка: (Сысоева) Марья Васильевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.06.1886

Сын: Сысоев Иоанн

Мать ребёнка: (Сысоева) Соломония Моисеевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.06.1887

Сын: Сысоев Мирон

Мать ребёнка: (Сысоева) Соломония Моисеевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.04.1889

Сын: Сысоев Максим

Мать ребёнка: (Сысоева) Соломония Моисеевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.03.1892

Дочь: (Сысоева) Ирина

Мать ребёнка: (Сысоева) Соломония Моисеевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1894

Сын: Сысоев Стефан

Мать ребёнка: (Сысоева) Соломония Моисеевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 01.02.1895

Дочь: (Сысоева) Агафья

Мать ребёнка: (Сысоева) Соломония Моисеевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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