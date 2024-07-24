Сысоев Трофим Вуколович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Отец: Сысоев Вукол
Сын: Сысоев Илья
Мать ребёнка: (Сысоева) Марья Васильевна
Сын: Сысоев Иоанн
Мать ребёнка: (Сысоева) Марья Васильевна
Дочь: (Сысоева) Анастасия
Мать ребёнка: (Сысоева) Марья Васильевна
Дочь: (Сысоева) Анна
Мать ребёнка: (Сысоева) Марья Васильевна
Дочь: (Сысоева) Анна
Мать ребёнка: (Сысоева) Марья Васильевна
Сын: Сысоев Тихон
Мать ребёнка: (Сысоева) Марья Васильевна
Сын: Сысоев Иоанн
Мать ребёнка: (Сысоева) Соломония Моисеевна
Сын: Сысоев Мирон
Мать ребёнка: (Сысоева) Соломония Моисеевна
Сын: Сысоев Максим
Мать ребёнка: (Сысоева) Соломония Моисеевна
Дочь: (Сысоева) Ирина
Мать ребёнка: (Сысоева) Соломония Моисеевна
Сын: Сысоев Стефан
Мать ребёнка: (Сысоева) Соломония Моисеевна
Дочь: (Сысоева) Агафья
Мать ребёнка: (Сысоева) Соломония Моисеевна