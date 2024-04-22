Карп Никитин
Место рождения
Дата рождения06.10.1799 ст.
Дата смерти09.07.1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1799 ст.
Отец: Никита Семенов
Мать: Евдокия Кузьмина
Запись №14 Рузской округи вотчины господина Корсакова сельца Таболова у крестьянина Никиты Семенова родился сын Карп 6-го (числа)
Крещение
09.10.1799 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 9-го числа Восприемником был того ж сельца крестьянин Иоаким Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.1802 ст.
От оспы