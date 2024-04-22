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Карп Никитин

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

06.10.1799 ст.

Дата смерти

09.07.1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1799 ст.

Отец: Никита Семенов

Мать: Евдокия Кузьмина

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №14 Рузской округи вотчины господина Корсакова сельца Таболова у крестьянина Никиты Семенова родился сын Карп 6-го (числа)
Крещение
09.10.1799 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 9-го числа Восприемником был того ж сельца крестьянин Иоаким Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
09.07.1802 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
От оспы
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