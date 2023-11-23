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Ораевский Федор Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Ораевский Федор Александрович (1840 — ?) О родителях его данных нет1 . Окончил Угличское духовное училище, в причетничестве с 1852 года. Дьячок Сретенской церкви г.Ярославля. Впоследствии рукоположен ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ораевская Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Ораевский Александр Федоров

Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ораевский Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ораевский Николай Федоров

Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ораевский Павел Федоров

Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ораевский Вениамин Федоров

Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Ораевская) Варвара Федорова

Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Ораевская) Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно

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