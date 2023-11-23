Ораевский Федор Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Ораевский Федор Александрович (1840 — ?) О родителях его данных нет1 . Окончил Угличское духовное училище, в причетничестве с 1852 года. Дьячок Сретенской церкви г.Ярославля. Впоследствии рукоположен ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ораевский Александр Федоров
Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ораевский Дмитрий Федоров
Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ораевский Николай Федоров
Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ораевский Вениамин Федоров
Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Ораевская) Варвара Федорова
Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Ораевская) Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Ораевская Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно