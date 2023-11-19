Авдотья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1842 ст.
Пантелеево, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.01.1844
Сын: Шкроев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Шкроев Василий Никифорович
1850 ГАВО 301-5-588 (9 р.), Листы 139об и 140 деревня Сарафониха, Пантелеевское сельское общество двор 7 Владимирская губерния, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1845 ст.
Отец ребёнка: Шкроев Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Шкроева Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Шкроев Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Шкроев Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Шкроев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шкроев Василий Никифорович