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Авдотья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.05.1842 ст.

Муж: Шкроев Василий Никифорович

Пантелеево, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.01.1844

Сын: Шкроев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Шкроев Василий Никифорович

1850 ГАВО 301-5-588 (9 р.), Листы 139об и 140 деревня Сарафониха, Пантелеевское сельское общество двор 7 Владимирская губерния, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1845 ст.

Сын: Шкроев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шкроев Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Шкроева Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Шкроев Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шкроев Андроник Васильев

Отец ребёнка: Шкроев Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Шкроев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шкроев Василий Никифорович

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