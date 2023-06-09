Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1889 ст.
Муж: Иван Иванович
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.11.1889 Устья крестьянский сын Иван Иванович Рудница д., Спицинская волость крестьянская дочь Феодосия Ивановна по жениху Гдов мещанин Александр Самсонович по жениху Мака... Показать все
Место жительства
После 07.11.1889 ст.
Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно