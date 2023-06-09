Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Ивановна

Место рождения

Рудница, Спицинская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудница, Спицинская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
06.11.1889 ст.

Муж: Иван Иванович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.11.1889 Устья крестьянский сын Иван Иванович Рудница д., Спицинская волость крестьянская дочь Феодосия Ивановна по жениху Гдов мещанин Александр Самсонович по жениху Мака... Показать все
Место жительства
После 07.11.1889 ст.
Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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