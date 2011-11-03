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Ерохина Ирина Алексеевна
Ерохина Ирина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.12.1976
Пол
Женский
Отец
Тарадойна Алексей Васильевич
1946 г.р.
Мать
Тарадойна Лидия Сергеевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1976
Отец:
Тарадойна Алексей Васильевич
Мать:
Тарадойна Лидия Сергеевна
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