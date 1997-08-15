Бауэр (Малетина) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1949
Проживает в р. п. Сузун, Новосибирской области
Рождение ребёнка
03.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бауэр Валентин Андреевич
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бауэр Валентин Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно