Бауэр (Малетина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБауэр (Малетина) Галина Николаевна

Бауэр (Малетина) Галина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1949

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1949

Отец: Малетин Николай Михайлович

Мать: Малетина Мария Ивановна

Проживает в р. п. Сузун, Новосибирской области
Рождение ребёнка
03.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бауэр Валентин Андреевич

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бауэр Валентин Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бауэр Валентин Андреевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close