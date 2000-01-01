Кирпичникова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кирпичников Марка?
Отец ребёнка: Кирпичников Степан Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Степанова
Отец ребёнка: Кирпичников Степан Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Кирпичников Степан Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Степанова
Отец ребёнка: Кирпичников Степан Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Степанова
Отец ребёнка: Кирпичников Степан Никитин
Смерть
Неизвестно