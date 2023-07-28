Филиппова (Филиппова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Филиппова) Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кудрин (Филиппов) Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Апушкина (Кудрина (Филиппова)) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кудрин (Филиппов) Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область

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