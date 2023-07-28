Филиппова (Филиппова) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кудрин (Филиппов) Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Апушкина (Кудрина (Филиппова)) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кудрин (Филиппов) Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий