Воробьев Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Владимир Петров

Мать ребёнка: Воробьева Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобынцева Ольга Петровна

Мать ребёнка: Воробьева Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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