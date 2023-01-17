Рися (Мултанен) Елена Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рися (Мултанен) Елена Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.11.1910

Муж: Рюся Самуил Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1911

Сын: Рися Петр Самуилович

Отец ребёнка: Рюся Самуил Иванович

Старые Красницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.01.1914

Сын: Рузанов Александр Самуилович

Отец ребёнка: Рюся Самуил Иванович

Старые Красницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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