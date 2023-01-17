Рися (Мултанен) Елена Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.11.1910
Муж: Рюся Самуил Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1911
Сын: Рися Петр Самуилович
Отец ребёнка: Рюся Самуил Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1914
Сын: Рузанов Александр Самуилович
Отец ребёнка: Рюся Самуил Иванович
Смерть
Неизвестно