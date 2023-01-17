Агузанов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгузанов Павел Васильевич

Агузанов Павел Васильевич

avatar

Место рождения

деревня Малиновка Зырянский район Томская область

Дата рождения

19.06.1956

Дата смерти

10.10.1994

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1956

Отец: Агузанов Василий Павлович

Мать: Ермолаева Таисья Александровна

деревня Малиновка Зырянский район Томская область
Рождение ребёнка
03.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собинова Марина Леонидовна

Итатка, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
10.10.1994
Томское, Томский муниципальный район, Томская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close