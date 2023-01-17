Агузанов Павел Васильевич
Место рождениядеревня Малиновка Зырянский район Томская область
Дата рождения19.06.1956
Дата смерти10.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1956
деревня Малиновка Зырянский район Томская область
Рождение ребёнка
03.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Собинова Марина Леонидовна
Итатка, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
10.10.1994
Томское, Томский муниципальный район, Томская область