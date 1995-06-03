Лысенко Аркадий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Аркадий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1946

Дата смерти

03.06.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лысенко Лидия Анатольевна

Рождение ребёнка
10.08.1973

Сын: Лысенко Максим Аркадьевич

Мать ребёнка: Лысенко Лидия Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Лидия Анатольевна

Смерть
03.06.1995
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