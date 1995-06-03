Лысенко Аркадий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1946
Дата смерти03.06.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лысенко Лидия Анатольевна
Рождение ребёнка
10.08.1973
Сын: Лысенко Максим Аркадьевич
Мать ребёнка: Лысенко Лидия Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1995