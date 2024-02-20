Mankowski H.Jastrzembiec (Ejsymontowa H.Korab) Michalina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mankowski H.Jastrzembiec (Ejsymontowa H.Korab) Michalina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Ejsymont Antonij (Anton)

Мать: Ejsymont Weronika

Рождение ребёнка
09.01.1880

Дочь: Kliks, Krymski Maria

Отец ребёнка: Mankowski H.jastrzembiec Jerzy Wincety (Georgi)

Grodno
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mankowski ?

Отец ребёнка: Mankowski H.jastrzembiec Jerzy Wincety (Georgi)

Смерть
1881
Гродно.Католическое кладбище
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