Mankowski H.Jastrzembiec (Ejsymontowa H.Korab) Michalina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1881
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Ejsymont Antonij (Anton)
Мать: Ejsymont Weronika
Рождение ребёнка
09.01.1880
Дочь: Kliks, Krymski Maria
Отец ребёнка: Mankowski H.jastrzembiec Jerzy Wincety (Georgi)
Grodno
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mankowski ?
Отец ребёнка: Mankowski H.jastrzembiec Jerzy Wincety (Georgi)
Смерть
1881
Гродно.Католическое кладбище