Евдокия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1824 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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