Екатерина Афонасiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Афонасiева

Екатерина Афонасiева

Место рождения

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

09.11.1888 ст.

Дата смерти

12.02.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1888 ст.

Отец: Афанасий Александров

Мать: Евдокия Степанова

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Собственникъ Афонасiй Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-209об-210
Крещение
11.11.1888 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянка Екатерина Феодорова. 56-25-219-209об-210
Смерть
12.02.1889 ст.
Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Сельца Зельева крестьянина Афонасiя Александрова дочь - Екатерина 12(14) февраля 1889 3 мес., отъ младенческой слабости 56-25-219-238об-239
Похороны
14.02.1889 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close