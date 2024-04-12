Екатерина Афонасiева
Место рождения
Дата рождения09.11.1888 ст.
Дата смерти12.02.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
09.11.1888 ст.
Отец: Афанасий Александров
Мать: Евдокия Степанова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Собственникъ Афонасiй Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-209об-210
Крещение
11.11.1888 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянка Екатерина Феодорова. 56-25-219-209об-210
Смерть
12.02.1889 ст.
Сельца Зельева крестьянина Афонасiя Александрова дочь - Екатерина 12(14) февраля 1889 3 мес., отъ младенческой слабости 56-25-219-238об-239
Похороны
14.02.1889 ст.