Мажарова Татьяна Витальевна
Место рождения
Дата рождения06.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2001
Образование
С 01.09.2008 по ?.06.2019
МАОУ Школа №4. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2019 по ?.06.2024
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный университет путей сообщения. Факультет: Строительный. Специальность: Железнодорожный строитель. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Подвиг
Неизвестно
Спортивные достижения: Серебряный значок ГТО.