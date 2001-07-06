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Мажарова Татьяна Витальевна

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Место рождения

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

06.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2001

Отец: Мажаров Виталий Иванович

Мать: Мажарова Татьяна Борисовна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Образование
С 01.09.2008 по ?.06.2019
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
МАОУ Школа №4. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2019 по ?.06.2024
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный университет путей сообщения. Факультет: Строительный. Специальность: Железнодорожный строитель. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Подвиг
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Спортивные достижения: Серебряный значок ГТО.
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