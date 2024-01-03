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Другов Савва Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Другов Алексей Герасимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Другова (Яблонцева) Аккилина Иосифовна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Другов Инокентии Савватеевич

Мать ребёнка: Другова (Яблонцева) Аккилина Иосифовна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Другова Татьяна Савватеевна

Мать ребёнка: Другова (Яблонцева) Аккилина Иосифовна

Рождение ребёнка
02.12.1906

Дочь: Другова Екатерина Саватеевна

Мать ребёнка: Другова (Яблонцева) Аккилина Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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