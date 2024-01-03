Другов Савва Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Другов Алексей Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Другов Инокентии Савватеевич
Мать ребёнка: Другова (Яблонцева) Аккилина Иосифовна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Другова Татьяна Савватеевна
Мать ребёнка: Другова (Яблонцева) Аккилина Иосифовна
Рождение ребёнка
02.12.1906
Дочь: Другова Екатерина Саватеевна
Мать ребёнка: Другова (Яблонцева) Аккилина Иосифовна
Смерть
Неизвестно