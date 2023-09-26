Фурсов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1957
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1957
Отец: Фурсов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1981
Дочь: Фурсова Олеся Владимировна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Закарьяновна
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
03.02.1989
Сын: Фурсов Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Закарьяновна