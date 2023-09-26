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Фурсов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1957

Отец: Фурсов Михаил Иванович

Мать: Фурсова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
01.07.1981

Дочь: Фурсова Олеся Владимировна

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Закарьяновна

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
03.02.1989

Сын: Фурсов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Закарьяновна

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