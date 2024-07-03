Параскева Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Флоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850

Отец: не указан

Мать: Марина Парамоновна

Упоминание
1864
Спас, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Предположительно, именно она мать Флора Упоминается в исповедных росписях 1860-х гг. Был с семьей на исповеди в Спасском на Водоге в 1864 г., в статусе временнообязанного. “Вдова Ксения Петрова 72 год... Показать все
Смерть
Неизвестно

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