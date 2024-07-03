Параскева Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1850
Отец: не указан
Мать: Марина Парамоновна
Упоминание
1864
Спас, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Предположительно, именно она мать Флора Упоминается в исповедных росписях 1860-х гг. Был с семьей на исповеди в Спасском на Водоге в 1864 г., в статусе временнообязанного. “Вдова Ксения Петрова 72 год... Показать все
Смерть
Неизвестно