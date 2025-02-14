Катков Владислав Александрович 07.05.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катков Владислав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

1948 г.р.

Жена

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Дети

1993 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1974

Отец: Катков Александр

Мать: Каткова (Назарова) Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.1993

Дочь: Василькова (Каткова) Виктория Владиславовна

Мать ребёнка: Михайлова (Курганова) Наталья Ивановна

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