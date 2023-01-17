Bäckmann Woldemar Ferdinand — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bäckmann Woldemar Ferdinand

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Место рождения

Past Cremon, Livland, Estonia, Ussr

Дата рождения

16.06.1838

Дата смерти

20.02.1904

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1813 г.р.

Жена

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1838

Отец: Baeckmann Karl Leberecht

Мать: Baeckmann Ida Sophie

Past Cremon, Livland, Estonia, Ussr
Бракосочетание
01.06.1881

Жена: Bäckmann Alexandrine Marie

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Lehrer
Смерть
20.02.1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Smol. ev.
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