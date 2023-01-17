Bäckmann Woldemar Ferdinand
Место рожденияPast Cremon, Livland, Estonia, Ussr
Дата рождения16.06.1838
Дата смерти20.02.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1838
Отец: Baeckmann Karl Leberecht
Мать: Baeckmann Ida Sophie
Past Cremon, Livland, Estonia, Ussr
Бракосочетание
01.06.1881
Работа или профессия
Неизвестно
Lehrer
Смерть
20.02.1904
Похороны
Неизвестно
Smol. ev.