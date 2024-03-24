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Андропов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Рязанская обл., Данковский р-н, д. Малая Хрущовка

Дата рождения

26.11.1924

Дата смерти

08.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1924

Отец: Андропов Дмитрий Петрович

Мать: Андропова Наталия Фокеевна

Рязанская обл., Данковский р-н, д. Малая Хрущовка
Военная служба
1943
Призван на военную службу
Военная служба
26.04.1944
Прибыл в пересыльный пункт 206 фронтовой запасной стрелковый полк из 502 госпиталя для легкораненных и выбыл из него в штаб 50 Армии
Военная награда
10.06.1944
Приказ подразделения №: 36/н от: 10.06.1944 Издан: 1208 сп 362 сд 2 Белорусского фронта
Воинская часть: 1208 сп 362 сд 2 БелФ Наименование награды: Медаль «За отвагу»
Военная служба
24.07.1944
Прибыл в пересыльный пункт 18 армейский запасной стрелковый полк (18 азсп) из эвакуационного госпиталя 1157 (ЭГ 1157)
Рождение ребёнка
04.02.1953

Сын: Андропов Владимир Иавнович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная награда
06.04.1985
Номер документа: 73 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.07.1991
Люберцы, Люберцы, Московская область
Похороны
Неизвестно
Новое Люберецкое кладбище
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