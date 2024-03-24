Андропов Иван Дмитриевич
Место рожденияРязанская обл., Данковский р-н, д. Малая Хрущовка
Дата рождения26.11.1924
Дата смерти08.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1924
Рязанская обл., Данковский р-н, д. Малая Хрущовка
Военная служба
1943
Призван на военную службу
Военная служба
26.04.1944
Прибыл в пересыльный пункт 206 фронтовой запасной стрелковый полк из 502 госпиталя для легкораненных и выбыл из него в штаб 50 Армии
Военная награда
10.06.1944
Приказ подразделения №: 36/н от: 10.06.1944 Издан: 1208 сп 362 сд 2 Белорусского фронта
Воинская часть: 1208 сп 362 сд 2 БелФ Наименование награды: Медаль «За отвагу»
Военная служба
24.07.1944
Прибыл в пересыльный пункт 18 армейский запасной стрелковый полк (18 азсп) из эвакуационного госпиталя 1157 (ЭГ 1157)
Рождение ребёнка
04.02.1953
Сын: Андропов Владимир Иавнович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная награда
06.04.1985
Номер документа: 73 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.07.1991
Люберцы, Люберцы, Московская область
Похороны
Неизвестно
Новое Люберецкое кладбище