ШАРОВ (ПЕТУХОВА) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ШАРОВ (ПЕТУХОВА) Мария Яковлевна

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Место рождения

Гольян дер.

Дата рождения

1840

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1806

Дочь: Аристова Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Шаров Фотий Николаевич

Гольяны
Рождение ребёнка
1809

Сын: Петухов Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Шаров Фотий Николаевич

Гольян дер.
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольян дер.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Фотий Николаевич

Гольяны
Смерть
1913
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