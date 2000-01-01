ШАРОВ (ПЕТУХОВА) Мария Яковлевна
Место рожденияГольян дер.
Дата рождения1840
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1806
Дочь: Аристова Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Шаров Фотий Николаевич
Гольяны
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Шаров Фотий Николаевич
Гольян дер.
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Гольян дер.
Бракосочетание
Неизвестно
Гольяны
Смерть
1913