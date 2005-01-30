(Лунина) Александра Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1899
Дата смерти06.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1923
Дочь: Лунина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Лунин Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1927
Дочь: Гоббель Лидия Александровна
Отец ребёнка: Лунин Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1930
Сын: Лунин Станислав Александрович
Отец ребёнка: Лунин Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1938
Сын: Лунин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Лунин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1985