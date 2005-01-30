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(Лунина) Александра Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1899

Дата смерти

06.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1923

Дочь: Лунина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Лунин Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1927

Дочь: Гоббель Лидия Александровна

Отец ребёнка: Лунин Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1930

Сын: Лунин Станислав Александрович

Отец ребёнка: Лунин Александр Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1938

Сын: Лунин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Лунин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунин Александр Иванович

Смерть
06.01.1985
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