Вшивцева Пелагея Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева Пелагея Маркова

Вшивцева Пелагея Маркова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

29.11.1800 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1780 ст.

Муж: Вшивцев Трофим Минеевич

1780г. (свадьба) МК Касинское ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 50 из Ильинского прихода починок Евановского
Рождение ребёнка
22.12.1780 ст.

Дочь: Ульяна Трофимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Гликерия Трофимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич

Рождение ребёнка
20.11.1785 ст.

Сын: Вшивцев Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Вшивцев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Вшивцев Терентий Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич

Рождение ребёнка
26.01.1799

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Вшивцев Галахтион Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
29.11.1800 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close