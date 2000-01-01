Вшивцева Пелагея Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти29.11.1800 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1780 ст.
1780г. (свадьба) МК Касинское ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 50 из Ильинского прихода починок Евановского
Рождение ребёнка
22.12.1780 ст.
Дочь: Ульяна Трофимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Гликерия Трофимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
20.11.1785 ст.
Сын: Вшивцев Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Вшивцев Терентий Трофимович
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
26.01.1799
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Вшивцев Галахтион Трофимович
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Минеевич
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
29.11.1800 ст.