Пархоменко Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1916
Дата смертиПосле 1934
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1916
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 19.02.1934 и 20.02.1934
Сын: Пархоменко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Пархоменко Ирина Никитовна
Александровский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1934