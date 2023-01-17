Пархоменко Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1916

Дата смерти

После 1934

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1916

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 19.02.1934 и 20.02.1934

Сын: Пархоменко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Пархоменко Ирина Никитовна

Александровский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1934
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