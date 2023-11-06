Скворцова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Скворцов Егор Агапович
Федино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Скворцова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Скворцов Егор Агапович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Скворцов Егор Агапович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Скворцов Егор Агапович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Скворцова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Скворцов Егор Агапович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Скворцов Егор Агапович
Бракосочетание
После 1869
Смерть
После 1869