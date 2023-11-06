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Скворцова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Скворцов Матвей Егорович

Отец ребёнка: Скворцов Егор Агапович

Федино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Скворцова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Скворцов Егор Агапович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Скворцов Иван Егорович

Отец ребёнка: Скворцов Егор Агапович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Скворцов Иван Егорович

Отец ребёнка: Скворцов Егор Агапович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Скворцова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Скворцов Егор Агапович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Скворцов Макар Егорович

Отец ребёнка: Скворцов Егор Агапович

Бракосочетание
После 1869

Муж: Скворцов Егор Агапович

Смерть
После 1869

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