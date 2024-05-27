(Лугинина) Ирина Дмитриева/ Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лугинина) Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Лугинин Никифор Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Бобина (Лугинина) Мелания Никифорова
Отец ребёнка: Лугинин Никифор Сергеев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Сумина (Лугинина) Евгения Никифорова
Отец ребёнка: Лугинин Никифор Сергеев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Лугинин Никифор Сергеев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лугинин Иаков Иаков/ Яков Никифоров
Отец ребёнка: Лугинин Никифор Сергеев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Лугинин Осий Осий/ Осип Никифоров
Отец ребёнка: Лугинин Никифор Сергеев
Смерть
Неизвестно