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(Лугинина) Ирина Дмитриева/ Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лугинина) Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Лугинин Никифор Сергеев

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Никифор Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Бобина (Лугинина) Мелания Никифорова

Отец ребёнка: Лугинин Никифор Сергеев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Сумина (Лугинина) Евгения Никифорова

Отец ребёнка: Лугинин Никифор Сергеев

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лугинин Иосиф Никифоров

Отец ребёнка: Лугинин Никифор Сергеев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Лугинин Иаков Иаков/ Яков Никифоров

Отец ребёнка: Лугинин Никифор Сергеев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Лугинин Осий Осий/ Осип Никифоров

Отец ребёнка: Лугинин Никифор Сергеев

Смерть
Неизвестно

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