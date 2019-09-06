Шапкина Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1948
Дата смерти06.09.2019
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1948
Рождение ребёнка
04.10.1969
Дочь: Гармаш Елена Владимировна
Отец ребёнка: Шапкин Анатолий Степанович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.12.1970
Сын: Якунин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Шапкин Анатолий Степанович
Смерть
06.09.2019