Шапкина Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1948

Дата смерти

06.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1948

Отец: Почечуев Александр Павлович

Мать: Почечуева Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
04.10.1969

Дочь: Гармаш Елена Владимировна

Отец ребёнка: Шапкин Анатолий Степанович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.12.1970

Сын: Якунин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Шапкин Анатолий Степанович

Смерть
06.09.2019
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