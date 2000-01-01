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(Буслеева) Матрёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: Буслеева Марья

Смерть
Неизвестно
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