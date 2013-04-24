Конахина Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.01.1967
Дата смерти24.04.2013
ПолЖенский
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1967
Рождение ребёнка
24.01.1989
Дочь: Чистякова Марина Игоревна
Отец ребёнка: Конахин Игорь Сергеевич
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.10.1999
Отец ребёнка: Фатуев Александр
Рождение ребёнка
14.03.2005
Дочь: Николаева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Анатольевич
Смерть
24.04.2013