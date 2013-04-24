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Конахина Тамара Ивановна

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Место рождения

Филимоново, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

05.01.1967

Дата смерти

24.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1967

Отец: Кузнецов Иван Константинович

Мать: Кузнецова Фаина Васильевна

Филимоново, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.01.1989

Дочь: Чистякова Марина Игоревна

Отец ребёнка: Конахин Игорь Сергеевич

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.10.1999

Сын: Конахин Иван Игоревич

Отец ребёнка: Фатуев Александр

Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.03.2005

Дочь: Николаева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Анатольевич

Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
24.04.2013
Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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