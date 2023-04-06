Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Григорьев
Мать: Екатерина
Бракосочетание
25.01.1825
Муж: Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
24.12.1825
Сын: Бахтуров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Олимпиада Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ксенофонт Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Поликарп Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Никифорович
Смерть
Неизвестно