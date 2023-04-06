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Мария Васильевна

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Место рождения

Хреново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Григорьев

Мать: Екатерина

Хреново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1825

Муж: Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
24.12.1825

Сын: Бахтуров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Олимпиада Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ксенофонт Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Поликарп Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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