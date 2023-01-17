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Хлебников Владимир Борисович
Хлебников Владимир Борисович
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Место рождения
Полевской
, Полевской, Свердловская область
Дата рождения
31.08.1957
Пол
Мужской
Отец
Хлебников Борис Фёдорович
1931 г.р.
Мать
Хлебникова (Степанова) Тамара Васильевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1957
Отец:
Хлебников Борис Фёдорович
Мать:
Хлебникова Тамара Васильевна
Полевской
, Полевской, Свердловская область
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