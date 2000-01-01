Карачун Михаил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карачун Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачун Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачун Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачун Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карачун Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно