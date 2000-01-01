Карачун Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачун Михаил Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карачун Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачун Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачун Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачун Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карачун Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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