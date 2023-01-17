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Столбов Сергей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Столбов Григорий Спиридонович

Мать: Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Столбов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Мавра Сидоровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Платон Сергеевич

Мать ребёнка: Мавра Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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