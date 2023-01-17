Столбов Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Столбов Григорий Спиридонович
Мать: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Мавра Сидоровна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Мавра Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Сидоровна
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область