Юткин Епифан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849 или 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 или 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1888
Мать ребёнка: Юткина Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
До 1889
Мать ребёнка: Юткина Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
До 1891
Мать ребёнка: Юткина Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
?.09.1894 или 1893
Сын: Юткин Александр Епифанович
Мать ребёнка: Юткина Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юткина Ирина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно