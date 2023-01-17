Юткин Епифан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юткин Епифан Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 или 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 или 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1888

Сын: Юткин Пётр Епифанович

Мать ребёнка: Юткина Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Юткин Иван Епифанович

Мать ребёнка: Юткина Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Юткин Фёдор Епифанович

Мать ребёнка: Юткина Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
?.09.1894 или 1893

Сын: Юткин Александр Епифанович

Мать ребёнка: Юткина Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юткина Ирина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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