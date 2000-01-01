Завершинская Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завершинская Наталья Константиновна

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Место рождения

Точное место рождения не известно, ориентир - ПОВОЛЖЬЕ

Дата рождения

20.08.1907

Дата смерти

21.11.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Точное место рождения не известно, ориентир - ПОВОЛЖЬЕ
Рождение ребёнка
30.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекмарев Михаил Иванович

место рождения НЕИЗВЕСТНО
Скрыто настройками приватности
Смерть
21.11.1994
Каттакурган, Узбекистан
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