Завершинская Наталья Константиновна
Место рожденияТочное место рождения не известно, ориентир - ПОВОЛЖЬЕ
Дата рождения20.08.1907
Дата смерти21.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Точное место рождения не известно, ориентир - ПОВОЛЖЬЕ
Рождение ребёнка
30.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекмарев Михаил Иванович
место рождения НЕИЗВЕСТНО
Скрыто настройками приватности
Смерть
21.11.1994
Каттакурган, Узбекистан