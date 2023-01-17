Балдина Аксинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдина Аксинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Балдин Парфирий Дементьевич

Отец ребёнка: Балдин Дементий Антонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Балдин Семен Дементьевич

Отец ребёнка: Балдин Дементий Антонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Дементьевна

Отец ребёнка: Балдин Дементий Антонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Василиса Дементьевна

Отец ребёнка: Балдин Дементий Антонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Балдина Наталья Дементьевна

Отец ребёнка: Балдин Дементий Антонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балдин Дементий Антонович

Смерть
Неизвестно
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