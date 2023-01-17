Балдина Аксинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Балдин Парфирий Дементьевич
Отец ребёнка: Балдин Дементий Антонович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Балдин Дементий Антонович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Дементьевна
Отец ребёнка: Балдин Дементий Антонович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Василиса Дементьевна
Отец ребёнка: Балдин Дементий Антонович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Балдина Наталья Дементьевна
Отец ребёнка: Балдин Дементий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно