Гуров Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуров Иван Петрович

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Место рождения

Силино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

28.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Силино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.11.1944
г. Лиепая, Латвия
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