Гуреева (Королева) Мария Григорьевна
женский, родилась 04.04.1908
умерла 31.05.2000
ОтецКоролев Григорий НиколаевичОколо 1873 г.р.
МатьКоролева Анастасия ВасильевнаОколо 1872 г.р.
Супруги
Гуреев Николай Иванович23.11.1909 ст. г.р.
Дети
Кирюшина (Гуреева) Олимпиада Николаевна25.07.1932 г.р.
Гуреева Анастасия Николаевна24.12.1935 г.р.Показать еще 2
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Место
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Рождение
04.04.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1932
Дочь: Кирюшина (Гуреева) Олимпиада Николаевна
Отец ребёнка: Гуреев Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1935
Дочь: Гуреева Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Гуреев Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1935
Дочь: Гуреева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Гуреев Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1944
Сын: Гуреев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Гуреев Николай Иванович
Смерть
31.05.2000