Гуреева (Королева) Мария Григорьевна 04.04.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Гуреева (Королева) Мария Григорьевна

Автор
ОК
Колганов О.

женский, родилась 04.04.1908

умерла 31.05.2000

Отец
Королев Григорий НиколаевичОколо 1873 г.р.
Мать
Королева Анастасия ВасильевнаОколо 1872 г.р.
Супруги
Гуреев Николай Иванович23.11.1909 ст. г.р.
Дети
Кирюшина (Гуреева) Олимпиада Николаевна25.07.1932 г.р.
Гуреева Анастасия Николаевна24.12.1935 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1908

Отец: Королев Григорий Николаевич

Мать: Королева Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуреев Николай Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1932

Дочь: Кирюшина (Гуреева) Олимпиада Николаевна

Отец ребёнка: Гуреев Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1935

Дочь: Гуреева Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Гуреев Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1935

Дочь: Гуреева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Гуреев Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1944

Сын: Гуреев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Гуреев Николай Иванович

Смерть
31.05.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.